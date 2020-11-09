شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة كبيرة وغير متوقعة لنجم طيور الجنة ‘‘الوليد مقداد’’ مع خطيبته .. وهذا ما حدث معهما .. شاهد (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - حرص الوليد مقداد نجم قناة "طيور الجنة" على كشف أسراراً عن خطوبته منها عمر ودراسة خطيبته، في أول تعليق بعد ارتباطه رسمياً في حفل عائلي ضم الأهل والأصدقاء المقربين.

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الوليد مقداد حرص على الرد على تساؤلات محبيه التي انهالت على مواقع التواصل فور إعلان خطوبته، مع نفي بعد الأخبار المغلوطة التي تم تداولها عن عروسه، فقال في البداية أن خطيبته اسمها نور وليست ابنة عمه أو خاله كما أشيع، ولكنها تكون حفيدة خال والده.

وأوضح الوليد مقداد أنه هو وخطيبته من نفس العمر، فهما من مواليد عام 1999 أي أن لديهما 20 عاماً، نافياً ما تردد أنها تكبره في العمر.

كما أجاب الوليد مقداد على السؤال المطروح بقوة وهو مكان حفل خطوبتهما، هل كان في الأردن أم الكويت؟ ليجيب أن الحفل أقيم في الكويت فهو يعيش هناك وكذلك عروسه.

الوليد مقداد يكشف أسراراً عن خطوبته منها سن ودراسة خطيبته وموعد عرسهما وعن موعد زواجهما، أكد الوليد مقداد أنهما لم يحددا توقيته بعد، ولكن بمجرد معرفة الموعد سوف يعلنه بشكل صريح ليشارك كل محبيه فرحته.

وكشف الوليد مقداد عن دراسة خطيبته نور، فقال أنها تدرس في الجامعة أدب عربي، داعياً الله أن يوفقها في هذا المجال الرائع.

وختم الوليد مقدار وشقيقه المعتصم مقداد حديثهما بأن من يرغب في معرفة أي معلومة عنهما، عليه أن يسألهما بشكل مباشر وعدم إطلاق الشائعات.

وكان المعتصم مقداد أعلن خطوبة شقيقه الوليد مقداد من خلال منشور نشره على انستقرام.