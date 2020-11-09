شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثلاثة أشهر من وفاتها .. لن تصدق ماذا وجدو عند قبر الفنانة الراحلة ’’رجاء الجداوي’’.. مفاجأة صدمت الملايين .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - رغم رحيلها منذ شهور طويلة، إلا أن المصريين وكلّ العرب لا يزالون يشعرون بوجود النجمة المصرية القديرة رجاء_الجداوي، وكأنها لم تمت، وكأن فيروس_كورونا اللعين لم ينتصر عليها!

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ابنتها أميرة مختار قررت أن تستلم صفحتها وتنشر عليها يوميًا صورًا وفيديوهات نادرة لأمها القديرة.

يتابعها عشرات الآلاف ويتفاعلون مع كلّ مادة تنشرها، ما يثبت شعبية رجاء الكبيرة التي لم تقلّ رغم موت جسدها.

روحها معنا ونشعر بها وبطاقتها.

إحدى المتابعات قالت إن قبرها يبدو محطّمًا من عدة زوايا وغير منظّم كما يليق بها.

كتبت: (الله يرحمها، معليش يا اميرة اتقبل مني الكلمتين أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن متاع مدام رجاء هو مالو المدفن مكسر وكانو صارلو سنين ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات والله حزنت الاننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها وهي صارت بتهم كل الناس ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة وانا استسمحك يا اميرة لو أدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟؟؟).

أميرة ردت عليها ولم تنفِ ما قالته: (هو بالفعل هو تحت الترميم من اكتر من سنه ومازال تحت الترميم والفتحه الخلفيه لان هذه المساحه سوف تاخذ لتكمله الشارع اما عن سوال اين ابنتها فانا غير مسئوله عن الترميم هناك كبار العائله هم المسؤولين ومامي كانت تدير ذلك لانها الكبيره لكن المدفن ده مدفن العائله وانا اصغر العائله وشكرا للاهتمام وكما كانت تقول امي مش مهم فوق شكله ايه المهم تحت منور اد ايه اللهم انر قبورنا جميعًا).