شكرا لبحثكم عن خبر [الاثنين 09 نوفمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - #⃣رقم الرحله : 608 خط الرحله : عدن- القاهره. (مرورا بجيبوتي). الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1115 ظهرا. #⃣رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 1215 ظهرا. (توقيت القاهرة). الوصول: 1645 مساء. #⃣رقم الرحله : 612. خط الرحله : عدن- القاهره. (مرورا بجيبوتي). الاقلاع : مساء. ????الوصول: 2245 مساء. #⃣رقم الرحله : 613. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 2345 مساء. (توقيت القاهرة). الوصول: 0415 فجر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020م.

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