الارياني يندد بتحويل جامعة صنعاء الى وكر لغسل عقول الشباب ونشر الافكار المتطرفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ندد وزير الإعلام معمر الارياني بقيام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بافتتاح قسم لتعليم اللغة الفارسية في كلية اللغات بجامعة صنعاء، وإطلاق اسم قائد فيلق القدس "الارهابي" على أحد الدفع.



واوضح وزير الاعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مليشيا الحوثي حولت جامعة صنعاء من صرح أكاديمي يضاهي اعرق الجامعات العربية ويخرج المؤهلين في كافة المجالات والتخصصات بمختلف الدرجات العلمية، إلى وكر لغسل عقول الشباب ومسخ هويتهم ونشر الافكار المتطرفة وتدريس اللغة الفارسية وتمجيد رموز الارهاب الايراني الذي لم تسلم من ارهابهم دول وشعوب المنطقة.

واشار الارياني الى ان هذه المظاهر الدخيلة على ثقافة وهوية شعبنا والتي تسعى مليشيا الحوثي لنشرها في مناطق سيطرتها تؤكد من جديد حقيقة الدور التخريبي الايراني، وأن الحوثية مجرد أداة قذرة لتكريس الهيمنة والنفوذ الفارسي على اليمن وتحويله منطلق لنشر سياسات الفوضى والارهاب في المنطقة.

‏وشدد الارياني على ان اليمنيين بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية مطالبين بترك خلافاتهم جانبا وإدراك حجم التحديات وطبيعة المؤامرة والمعركة التاريخية الدائرة بين اليمن بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية من جهة وايران واداتها الحوثية من جهة ثانية..داعياً في هذا الصدد، كافة اليمنيين الى التوحد خلف الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في معركة استعادة الدولة والدفاع عن الهوية اليمنية.