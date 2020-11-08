أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 8 نوفمبر 2020 وهي كالتالي :

خمسة قتلى وجرحى في إب بخلاف على قطعة أرض وحريق هائل في مخزن تجاري https://www.elyamnelaraby.com/512038/ إفشال محاولة تسلل للمليشيات شمال قروض بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/512041/ بن عطية: جبهات الإخوان الموالية لقطر وتركيا تتفكك في شقرة https://www.elyamnelaraby.com/512042 مسهور يشيد بإغاثة ولي عهد أبو ظبي الإنسانية لأهالي سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/512046/ الأسلمي: ما تقدمه الإمارات في جزيرة سقطرى عمل عظيم https://www.elyamnelaraby.com/512051/ وزير الزراعة يبحث مع مدير الطوارئ بـ (الفاو) دعماً لمكافحة الجراد https://www.elyamnelaraby.com/512063/ الكثيري يطلع على سير العمل في مشاريع هيئة مستشفى سيئون https://www.elyamnelaraby.com/512073/ إجتماع في عدن يناقش تحسين موارد صندوق النظافة https://www.elyamnelaraby.com/512075/ تدشين برنامج تدريبي توعوي بفيروس كورونا في مدارس عدن https://www.elyamnelaraby.com/512083/

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