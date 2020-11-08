العرادة يشكل لجنة تحقيق في ملابسات خطأ طبي في هيئة مستشفى مأرب

أصدر محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة في ملابسات ما يثار بخصوص الخطأ الطبي في عملية الجريح أنس عبدالكريم حيدر، فيما أعلن عن دعم مستشفى الهيئة بـ300 مليون ريال.



جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماعاً موسعاً للهيئة الإدارية بهيئة مستشفى مأرب العام برئاسة الدكتور محمد القباطي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ".



وتتكون اللجنة من وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري رئيسيا، وعضوية مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة ومدير عام المستشفى العسكري، ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، إلى جانب عضوية أخصائي الجراحة العامة الدكتور عبدربه الصالحي ورئيس قسم العمليات بالهيئة الدكتور خالد البدوي.



وشدد المحافظ العرادة، على سرعة إنجاز لجنة التحقيق ومتابعة أعمالها، والاستعانة بالتحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق المشكلة من رئاسة الهيئة باعتبارها لجنة طبية فنية تخصصية.



وقال:"رغم أن الأخطاء الطبية تحصل في كل دول العالم وفي منشآت طبية كبيرة ومشهورة على مستوى العالم، إلا أنه يجب التحقيق فيها ومعرفة حيثيات صحة وقوعها وأسبابها، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في محاسبة مرتكبيها، ومعالجة أسباب وظروف حدوثها حتى لا تتكرر مرة أخرى، وبما يخدم عملية تجويد الخدمات الطبية المقدمة والارتقاء بأداء ونوعية الخدمة التي يلمسها المواطن".



وكان ناشطون تداولوا صورا إشعاعية لجريح تظهر وجود "مقص حديدي" في بطنه بعد أسابيع من إجراء عملية جراحية في مستشفى الهيئة بمأرب.



في سياق أخر، أعلن المحافظ خلال الاجتماع عن تقديم مبلغ 300 مليون ريال لدعم العجز في موازنة الهيئة القائم وتمكينها من تغطية العجز في الاحتياجات الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.



وناقش الاجتماع، عددا من القضايا والملفات المتعلقة بسير أداء الهيئة والتحديات التي تواجهها، واقر عددا من الإجراءات الخاصة بمعالجة الجانب الداخلي للهيئة في جوانب المرتبات والمشتريات والعجز المتزايد الذي تشهده موازنة الهيئة وتآكلها في ظل الاستمرار في الانهيار للريال اليمني أمام الدولار.



وشدد المحافظ على ضرورة معالجة كافة الاختلالات الإدارية والمالية والتي تنعكس على الجوانب الفنية في المستشفى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، وبما يحدث بدء انطلاقة جديدة للهيئة مغايرة لما هو عليه اليوم.



وجدد محافظ مأرب التوجيه إلى المختصين في السلطة المحلية بتسريع إجراءات الأعمال الفنية والتجهيزات لتنفيذ أعمال التوسعة للهيئة بناء دور إضافي بما يمكنها من رفع قدرتها السريرية لمواجهة الضغوطات في الاستيعاب للحالات التي تصلها.

كما وجه رئيس الهيئة بالإسراع بتحديد مساحة الأرض وإنجاز الأعمال الفنية الخاصة بإنشاء مركز متخصص بأمراض الكلى، لتتمكن السلطة المحلية من متابعة الأشقاء في المملكة وبرنامج الإعمار السعودي للإسهام في إنشائه.

