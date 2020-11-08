تدشين برنامج تدريبي توعوي بفيروس كورونا في مدارس عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأ في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برنامجا تدريبيا توعويا لمجابهة فيروس كورونا، ينفذه البرنامج الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة بالتعاون مع الوحدتين التنفيذية والفنية لمجابهة كورونا والصحه المدرسية.



ويستهدف البرنامج التدريبي التوعوي في مرحلته الأولى 24 مدرسة من مدارس عدن، وسيتم تزويد المشاركين بمعارف حول كيفية الوقاية من كورونا ومواجهته في المدارس.

وتتضمن محاور البرنامج التعريف بحقائق عن كورونا وما هي أعراضه وكيفية انتشاره وطرق علاجه والرسائل والأنشطة المدرسية وتكييف السياسة المدرسية وضمان سير التعليم بأمان ورصد الحضور للطلاب وتنفيذ تعليم صحي موجه.

وألقيت كلمات من قِبل وكيل وزارة الصحة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، ووكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة - عضو الوحدة التنفيذية لمجابهة كورونا مختار الشريحي، ومدير عام إدارة الصحة المدرسية الدكتورة نور الكوني ومدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري، أكدت في مجملها على أهمية تنفيذ البرنامج بين أوساط الطلاب لرفع مستوى الوعي الصحي لديهم للوقاية من الإصابة بكورونا .. مشيرين إلى تواصل تنفيذ البرنامج في مدارس عدن والمحافظات المحررة.

حضر تدشين البرنامج مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح، ومدير مكتب وزير الصحة - رئيس اللجنة الفنية عبدالناصر النمير، ومدير عام التثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة الدكتور رياض العريقي وعدد من المختصين.