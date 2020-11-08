مركز الملك سلمان للإغاثة يستعد لتنفيذ مشروع توزيع الحقيبة الشتوية في عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، 8 حاويات على متنها الفين و 750 حقيبة شتوية، وذلك ضمن مشروع توزيع الحقيبة الشتوية الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويهدف إلى توزيع 12 حقيبة شتوية في عدد من المحافظات بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة والكتلة الإيوائية التابعة للأمم المتحدة .



واشار منسق الاغاثة العليا في اليمن، جمال بلفقيه، الى أهمية هذا المشروع في التخفيف من المعاناة الإنسانية والإيوائية والصحية التي خلفها إنقلاب ميليشيا الحوثي والحرب التي إشعلتها في البلاد .. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل مركز الملك سلمان التي تنفذ مشاريع وانشطة تخدم فيها المجتمع .

من جانبه اوضح ممثل مركز الملك سلمان عبدالله الطيار، أن الحاويات التي وصلت اليوم تحمل مواد إيوائية شتوية مخصصة لمحافظة تعز ضمن المشروع التي يموله المركز لاستهداف الاسر المتضررة من الصراع والنازحين في المحافظة والتخفيف من معاناتهم .. مؤكدا ان المركز ينفذ عدد من المشاريع والانشطة الانسانية في مختلف المجالات لخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .

حضر التدشين منسق كتلة المأوى والمواد الغذائية التابع للامم المتحدة عدن عصام الدعيس .