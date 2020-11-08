- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم ورشة عمل بسيئون حول بناء العمليات وإعداد الأدلة الإجرائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نظم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، ورشة عمل حول بناء العمليات وإعداد الأدلة الإجرائية لإدارات ومراكز المكتب.
واوضح مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله باجهام، أن الورشة تهدف لإيجاد توصيف اعمال المكتب وتحسين الأداء، واكساب المشاركين المعرفة والمهارة لبناء وتنظيم سلسلة العمليات والإجراءات اليومية بإدارات ومراكز المكتب.
وتعرف المشاركون خلال ورشة العمل ،الى عدد من المهارات والمعارف حول كيفية بناء وتصميم سلسلة العمليات والإجراءات اليومية.
الى ذلك جرى بمدينة سيئون توقيع اتفاقية تفاهم بين مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت وإذاعة سيئون، لرفع الوعي المجتمعي بقضايا حماية الطفولة ضمن مشروع أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الحالة عن بعد ورفع الوعي المجتمعي بقضايا حماية الطفولة الممول من منطمة اليونيسف واشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت .
كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم ورشة عمل بسيئون حول بناء العمليات وإعداد الأدلة الإجرائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.