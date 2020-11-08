تنظيم ورشة عمل بسيئون حول بناء العمليات وإعداد الأدلة الإجرائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، ورشة عمل حول بناء العمليات وإعداد الأدلة الإجرائية لإدارات ومراكز المكتب.



واوضح مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله باجهام، أن الورشة تهدف لإيجاد توصيف اعمال المكتب وتحسين الأداء، واكساب المشاركين المعرفة والمهارة لبناء وتنظيم سلسلة العمليات والإجراءات اليومية بإدارات ومراكز المكتب.

وتعرف المشاركون خلال ورشة العمل ،الى عدد من المهارات والمعارف حول كيفية بناء وتصميم سلسلة العمليات والإجراءات اليومية.

الى ذلك جرى بمدينة سيئون توقيع اتفاقية تفاهم بين مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت وإذاعة سيئون، لرفع الوعي المجتمعي بقضايا حماية الطفولة ضمن مشروع أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الحالة عن بعد ورفع الوعي المجتمعي بقضايا حماية الطفولة الممول من منطمة اليونيسف واشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت .