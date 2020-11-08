تنفيذي وادي حضرموت يناقش نشاط عدد من المكاتب التنفيذية والخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، تقارير تقييمية عن مستوى أداء ونشاط عدد من مكاتب الوزارات والأجهزة التنفيذية.



واستعرض المكتب التنفيذي الذي حضره الوكلاء محافظة المساعدين لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي و عبدالهادي التميمي ومحمد الصيعري ،ما تضمنه تقرير عن مكتب الواجبات الزكوية فيما يتعلق بآليات تطوير وتحصيل الإيرادات بحجم الإيرادات المحصلة للعام 2020م .

وتناول المكتب التنفيذي تقرير عن نشاط الهيئة العامة للبحوث الزراعية لخطة البرامج والدراسات البحثية ، وآخر عن وكالة الانباء اليمنية (سبأ) والذي تضمن نشاط المكتب في تغطية الفعاليات والأحداث الحكومية والأهلية في وادي حضرموت والصحراء وأبرز الصعوبات والمقترحات لتحسين مستوى الأداء .

ووقف المكتب التنفيذي أمام الأرقام في أعداد الضحايا بسبب الحوادث المرورية المختلفة بوادي حضرموت والصحراء ، وتكليف ادارة الأمن العام والشرطة برفع تقرير متكامل حول ذلك وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات المرورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك .

وكان المكتب التنفيذي قد استعرض محضر اجتماعه الماضي ومستوى تنفيذ التكليفات والتوصيات الواردة فيه وتم إقراره.