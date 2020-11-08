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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع في عدن يناقش تحسين موارد صندوق النظافة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة وتحسين المدينة بعدن، في إجتماعه اليوم، برئاسة، محافظ المحافظة، أحمد لملس، عدد من المشكلات التي تواجه أعمال الصندوق الميدانية والمقترحات والحلول الكفيلة بتجاوزها وتحسين موارد الصندوق.
وأقر الإجتماع، إعادة النظر في إيجارات المحلات والأسواق التابعة للدولة بما يواكب ارتفاع سعر صرف العملات الخارجية أمام العملة المحلية .
وفي الإجتماع، أكد المدير العام التنفيذي للصندوق، المهندس قائد راشد أنعم، اتمام تنفيذ التأمين الصحي لمنتسبي الصندوق بالتعاقد مع عدد من المرافق الصحية .. مشيراً إلى حصول الصندوق على عدد من الآليات من المنحة اليابانية عبر منظمة "UNDP" وتتمثل في 13 فرامة قمامة ستصل أربع منها قريبا .
كما أكد على إستمرار العمل في أعمال تشجير جزر الشوارع العامة.
حضر الإجتماع، امين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن، بدر معاون .
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