شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الحملة الطبية التطوعية لجراحات القلب المفتوح والقسطرة بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، الحملة الطبية التطوعية لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين والتي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



واوضح المركز، ان الفريق الطبي التطوعي للمركز اجرى على مدى 7 أيام من الحملة 95 عملية جراحية، منها 13 عملية لجراحة القلب و 82 حالة قسطرة، تكللت جميعها بالنجاح.

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