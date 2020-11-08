ضبط 1206 جريمة خلال شهر أكتوبر المنصرم في عدد من المحافظات اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في مختلف المحافظات من ضبط 1206 جريمة خلال شهر أكتوبر المنصرم.

ووفقا لإحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي لما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي فإن من أبرز الجرائم المضبوطة 242 جريمة سرقة مختلفة أحيل جميع مرتكبيها للعدالة، وفي نفس السياق تمكن البحث الجنائي من استعادة 5 سيارات و35 دراجة نارية مسروقة.

أما في مجال مكافحة المخدرات، فقد تم ضبط 20 جريمة اتجار وتهريب وترويج وتعاطي المخدرات، وضبط البحث الجنائي 537 كيلو جرام من الحشيش المخدر في محافظة عمران و112 قالب من مادة الحشيش المخدر في محافظة ذمار و177 قارورة خمرة خارجي في محافظة الحديدة.

ونتج عن عمليات الرصد ومتابعة الخلايا والعصابات والعناصر التابعة والمؤيدة للعدوان، ضبط 96 عنصرا في مختلف المحافظات خلال الفترة نفسها.

ونتيجة لتكثيف التحريات ومتابعة المشبوهين وذوي السوابق تم إحباط عدد 36 جريمة قبل وقوعها، كما نتج عن إجراءات جمع الاستدلالات والمتابعة الكشف عن ملابسات وغموض 74 جريمة ارتكبت في فترات سابقة وكانت لاتزال مجهولة الفاعل، وقد ألقي القبض على مرتكبيها منها 31 جريمة ارتكبت خلال العام 2020م فيما ارتكبت البقية خلال أعوام سابقة.

وذكرت الإحصائية أنه تم ضبط عدد من جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني، مفيدة بأن مندوبي البحث الجنائي بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تمكنوا من ضبط 127 عملية تهرب ضريبي. كما تم ضبط 164 قضية اعتداء على الأراضي.

وفي إطار إشراك المجتمع في عملية حفظ الأمن العام، شكلت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالمحافظات 14 جمعية تضم 242 من أصدقاء الشرطة موزعين في مختلف المحافظات.