طيران العدوان يشن 14 غارة على اليمن

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الخليج 365 – محافظات
سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، اليوم الأحد، 154خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن خروقات قوى العدوان تضمنت استحداث تحصينات قتالية في شارع الخمسين وتحليق طائرتي تجسس في أجواء المنظر والجبلية.
كما تضنت 3 خروق بقصف مدفعي و121 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
وفي سياق متصل بالعدوان على اليمن شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الأحد، اكثر من 14 غارة على محافظات مأرب وصعدة والجوف.
وذكر مصدر عسكري أن العدوان شن 6 غارات على مديرية رحبة بمأرب..
كما شن 5غارات على الجوف، منها 4 غارات على مديرية الحزم وغارة على مديرية خب والشعف
وفي محافظة صعدة استهدف طيران العدوان بغارة مديرية الظاهر، كما شن غارتين على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف
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