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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يطلع على سير العمل في مشاريع هيئة مستشفى سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، على سير العمل في مشاريع مبنى المستشفى الأكاديمي ومبنى قسم ترقيد النساء، بهيئة مستشفى سيئون العام.
واستمع الكثيري من رئيس هيئة المستشفى الدكتور أنيس عيديد، الى شرح عن سير العمل في مشروع مبنى المستشفى الأكاديمي الذي يقع على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة 2 مليون و 390 الف دولار.
كما الوكيل الكثيري، على سير العمل في مشروع مبنى قسم ترقيد النساء، البالغ تكلفته 603 الف دولار، بتمويل من السلطة المحلية من حصة مبيعات النفط.
وأوضح الكثيري انه تم إعتماد 21 مشروعا للقطاع الصحي استهدف جميع المديريات بتكلفة إجمالية قاربت 8 ملايين دولار.
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