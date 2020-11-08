بدء برنامج تدريبي لـ 26 كادراً من الارشاد الزراعي بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بدأت بمكتب الزراعة والري بمحافظة شبوة، اليوم، فعاليات برنامج التدريب لـ 26 كادرا من كوادر الارشاد الزراعي بالمحافظة بتمويل من السلطة المحلية.

ويهدف البرنامج على مدى خمسة ايام ،اكساب المشاركين عدداً من المعارف النظرية والعملية المتصلة بالانظمة الارشادية والمدارس الحقلية وزراعة ورعاية المحاصيل والخضار والفاكهة والآفات التي يتعرض لها كل نوع منها ،بالاضافة الى البيوت البلاستيكية للزراعة ، والمشاكل الفنية التي تواجه المرشدين . Advertisements وفي افتتاح البرنامج ،نوه وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق بارتفاع نسبة المشتغلين بالزراعة بالمحافظة..مؤكدا حاجتهم لخدمات الارشاد الزراعي. بدوره ،اكد مدير عام مكتب الزراعة فهد مبروك ،اهمية برامج التدريب في تفعيل عمل المرشدين الزراعين وتزويدهم بالمعلومات والخبرات الكافية في هذا الجانب.

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