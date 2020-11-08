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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الزراعة يبحث مع مدير الطوارئ بـ (الفاو) دعماً لمكافحة الجراد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث وزير الزراعة والري عثمان مجلي، اليوم، مع مدير الطوارئ بمنظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المُتحدة (الفاو) دومينيك بيرجيون، سبل تعزيز التعاون الزراعي، وطرق مكافحة الجراد.
وثمن الوزير مجلي ما تقدمه (الفاو) من دعم لليمن، والمساهمة في مكافحة الجراد..مشدداً على ضرورة التعامل معها بحذر وتقديم الدعم الكامل لاستئصال هذه المشكلة التي تهدد الزراعة في اليمن..مشيرا الى ما تعرض له القطاع الزراعي باليمن من اضرار بسبب الجراد، الذي يهدد المحاصيل الزراعية.
من جانبه أكد ممثل المنظمة، حرص (الفاو) على دعم اليمن..مشيرا الى ان القطاع الزراعي يتعرض للغزو من الجراد القادم من أفريقيا.
وفي ختام اللقاء بحضور خبير الجراد بمكتب المنظمة في روما كيث كريسمان، والأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة مأمون العلوي ،اتفق الجانبان، على تنسيق الجهود لمكافحة الجراد، وتسهيل أعمال فرق المكافحة للوصول إلى مناطق الإصابة للقضاء عليه والحد منها.
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