العرادة يشكل لجنة تحقيق في ملابسات عملية جريح في هيئة مستشفى مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة في ملابسات ما يثار بخصوص الخطأ الطبي في عملية الجريح أنس عبدالكريم حيدر.



وأعلن المحافظ خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً للهيئة الإدارية بهيئة مستشفى مأرب العام برئاسة الدكتور محمد القباطي، عن تقديم السلطة المحلية بالمحافظة مبلغ 300 مليون ريال لدعم العجز في موازنة الهيئة القائم وتمكينها من تغطية العجز في الاحتياجات الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وشدد المحافظ العرادة، على سرعة إنجاز لجنة التحقيق ومتابعة أعمالها و المشكلة من السلطة المحلية برئاسة الوكيل للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري وعضوية مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة ومدير عام المستشفى العسكري، ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، إلى جانب عضوية أخصائي الجراحة العامة الدكتور عبدربه الصالحي ورئيس قسم العمليات بالهيئة الدكتور خالد البدوي، والاستعانة بالتحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق المشكلة من رئاسة الهيئة باعتبارها لجنة طبية فنية تخصصية.

وناقش الاجتماع ، عددا من القضايا والملفات المتعلقة بسير أداء الهيئة والتحديات التي تواجهها في كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية والبنى التحتية والتجهيزات، والموارد البشرية، واقر عددا من الإجراءات الخاصة بمعالجة الجانب الداخلي للهيئة في جوانب المرتبات والمشتروات والعجز المتزايد الذي تشهده موازنة الهيئة وتآكلها في ظل الاستمرار في الانهيار للريال اليمني أمام الدولار.

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وجدد المحافظ العرادة التوجيه خلال الاجتماع إلى المختصين في السلطة المحلية بتسريع إجراءات الأعمال الفنية والتجهيزات لتنفيذ أعمال التوسعة للهيئة بناء دور إضافي بما يمكنها من رفع قدرتها السريرية لمواجهة الضغوطات في الاستيعاب للحالات التي تصلها.

وثمن المحافظ الدور الحيوي الذي تقدمه الهيئة في الجانب الصحي والخدمات الكبيرة التي تقدمها للمواطنين والجرحى وتحملها أعباء الخدمات المقدمة للجرحى بشكل مجاني والجهود الكبيرة التي تبذل من قبل منتسبيها، رغم التحديات التي تواجهها في مختلف الجوانب..مشيدا بالنجاحات والإنجازات التي تحققت في الهيئة بفضل تشابك جهود كافة منتسبي الهيئة إلى جانب تعاون الجهات المعنية والتنسيق مع عدد من الجهات الداعمة وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وما يقدمه من دعم في هذا المجال.

وقال اللواء العرادة "رغم أن الأخطاء الطبية تحصل في كل دول العالم وفي منشآت طبية كبيرة ومشهورة على مستوى العالم، إلا أنه يجب التحقيق فيها ومعرفة حيثيات صحة وقوعها وأسبابها، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في محاسبة مرتكبيها، ومعالجة أسباب وظروف حدوثها حتى لا تتكرر مرة أخرى، وبما يخدم عملية تجويد الخدمات الطبية المقدمة والارتقاء بأداء ونوعية الخدمة التي يلمسها المواطن".

كما شدد المحافظ على ضرورة معالجة كافة الاختلالات الإدارية والمالية والتي تنعكس على الجوانب الفنية في المستشفى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، وبما يحدث بدء انطلاقة جديدة للهيئة مغايرة لما هو عليه اليوم.

وكان المحافظ العرادة قد قام بزيارة إلى قسم الغسيل الكلوي واطلع على سير العمل فيه وجلسات الغسيل الكلوي واستمع من المرضى إلى شرح عن انطباعهم عن مستوى الخدمة المقدمة..موجهاً رئيس الهيئة بالإسراع بتحديد مساحة الأرض وإنجاز الأعمال الفنية الخاصة بإنشاء مركز متخصص بأمراض الكلى، لتتمكن السلطة المحلية من متابعة الأشقاء في المملكة وبرنامج الإعمار السعودي للإسهام في إنشائه.