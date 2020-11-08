اليمن تحذر الأمم المتحدة من تهديد محتمل للملاحة الدولية في الساحل الغربي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف نائب رئيس هيئة الأركان العامة رئيس الفريق الوطني لإعادة الانتشار بالحديدة اللواء الركن على الموشكي، عن تهديد خطير لخطوط الملاحة البحرية الدولية من قبل التنظيمات التكفيرية المتواجدة في مناطق سيطرة دول العدوان.

ولفت خلال لقاءه اليوم بصنعاء، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك إلى انتقال عناصر التنظيمات الإرهابية من محافظة البيضاء إلى الساحل الغربي حسب المعلومات الاستخباراتية ..معتبراً ذلك تهديدا خطيرا لخطوط الملاحة البحرية الدولية.

واكد الموشكي التزام الجيش واللجان الشعبية بتنفيذ التزاماته فيما يتعلق باتفاقية السويد في محافظة الحديدة بالرغم من الخروقات المستمرة لقوى العدوان ومرتزقته.

وأشار اللواء الموشكي، إلى أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدورها وإلزام دول العدوان بإيقاف الخروقات وعمليات التحليق للطيران الحربي والتجسسي بالحديدة وضرورة إطلاق سفن المشتقات النفطية التي تتعرض للقرصنة من قبل دول العدوان في البحر الأحمر.

من جانبها عبرت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، عن الشكر لجهود َالفريق الوطني في تنفيذ اتفاق السويد والالتزام بوقف إطلاق النار.. مشيدة بتعاون الفريق الوطني الإيجابي والمستمر لتطبيق مخرجات اتفاق السويد على الأرض.

حضر اللقاء رئيس غرفة العمليات المشتركة العميد حسين محمد ضيف الله، وأعضاء الفريق الوطني لإعادة الانتشار بمحافظة الحديدة.