شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي تفجر مفاجأة مدوية تكشف لأول مرة عن عمرها الحقيقي في أول ظهور لها مع ابنها .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي عن عمرها الحقيقي وبعض تفاصيل حياتها الشخصية في أحدث ظهور لها .

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وأكدت "علوي " في لقاء مع برنامج الدمية الساخرة " أبلة فاهيتا " ، أنها مواليد 1952 م ، أي تبلغ من العمر 68 عام ، وأن اسمها الحقيقي : ليلى أحمد علوي علي ، لكن الوسط الفني أختار لها اسم " ليلى علوي " لأنها كانت مشهورة به منذ أيام المدرسة .

كما كشفت عن أول أجر تقاضته وهو " 75 " قرش حين شاركت في برنامج بالإذاعة المصرية .

وظهر في اللقاء نجلها بالتبني " خالد " والذي كشف عن شخصيتها المختلفة إلى حد كبير في المنزل حيث تحرص على الحياة بشكل طبيعي بعيد عن قيود النجومية .