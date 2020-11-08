شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرًا .. حسناء الخليج الفنانة الصغيرة حلا الترك تتزوج .. شاهدو صور مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - انتشر على تويتر هاشتاغ زواج حلا الترك الذي تزامن مع نشر صور لها وهي ترتدي فستان الزفاف، ولم يعرف من هو مطلقه، إلا أنّ التعليقات أجمعت على أنّ حلا لا تزال صغيرة على الزواج خصوصاً أنها لم تنهِ دراستها بعد.

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انتشر على تويتر هاشتاغ زواج حلا الترك الذي تزامن مع نشر صور لها وهي ترتدي فستان الزفاف، ولم يعرف من هو مطلقه، إلا أنّ التعليقات أجمعت على أنّ حلا لا تزال صغيرة على الزواج خصوصاً أنها لم تنهِ دراستها بعد.

حلا التزمت الصمت، كما فعلت قبل أسابيع عندما أشيع خبر وفاتها، ما جعل البعض يتكهّن أنّ هذه الحملات التي تعيد اسم حلا إلى الأضواء ليست بريئة، وأنّ حلا نفسها تقف وراءها، بدليل أنها تلتزم الصمت في كل مرّة يكون فيها التوضيح مطلوباً، إلى أن تتفاعل القضية فتنفيها بعد أيام.

يذكر أنّ حلا الترك شاركت بمناسبة عيد الفطر المبارك، في مسرحية صنع في زين التي عرضت في الكويت، بمشاركة عدد من الممثلين الكويتيين