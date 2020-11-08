شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يُشعل ضجة في الكويت .. شاهد ماذا فعل شاب مع فتاة ليأخذ رقم جوّالها فكانت الفضيحة مزلزلة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، في الكويت مقطع فيديو، اثار صدمةً بين المتابعين.

وُظهر الفيديو شاباً يهدد فتاة بـ «الساطور» في حال عدم أخذه رقم جوالها .

Advertisements

وقالت وزارة الداخلية إن دورية مرور تمكنت من إلقاء القبض على الشخص لقيامه بتهديد الفتاة بالآلة والتحفظ عليه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.



وأشارت إلى أنّه من المقيمين بصورة غير قانونية .