شكرا لبحثكم عن خبر المليشيات الحوثية تخرق اتفاق فتح طريق الفاخر ـ إب شمال محافظة الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

• المركز الإعلامي لمحور الضالع

• تقرير ـ شايف محمد الحدي

• الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م

كما كان مقرراً بالاتفاق مع اللجنة الأممية والصليب الأحمر وقيادتي محور الضالع والعمليات المشتركة وقيادة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، الذي تمَّ شمال مديرية قعطبة يوم أمس على أن يتم فتح الطريق الرابط بين مدينتي الفاخر وإب وإنشاء ممراً آمناً وخفض حدة التصعيد من الطرفين اِبتداءً من اليوم الأحد في تمام الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت العاصمة عدن، إلَّا أنَّ المليشيات قامت بالخرق وإطلاق النار على السيارات من مواقعها العسكرية المطلة على جانبي الطريق المؤدي إلى مدينة الفاخر فور دخول الإتفاق حيِّز التنفيذ.

وضمن السياق ذاته فإنَّ النقاط الأمنية للقوَّات المُسَلَّحَة الجنُوبيَّة والمُشتركة سمحت صباح اليوم الأحد بمرور البضائع وفتحت الطريق أمام حركة المسافرين وطلاب الجامعات وللجانب الإنساني وإسعاف المرضى من مناطق محافظة إب إلى مستشفيات محافظة الضالع، إلَّا أنَّ المليشيات الحوثية أطلقت النار على السيارات المارَّة بالطريق العام، وهو الأمر الذي يعتبر خرقاً واضحاً للاتفاق، ومحاولةً حثيثةً من المليشيات لجرِّ المنطقة إلى مواجهات عسكرية محتدمة.

وتضمّن الاتفاق الذي كان تحت إشراف مكتب المبعوث الدولي بفتح الطريق أمام المواطنين والمركبات والسيارات وتسهيل حركة نقل البضائع واحتياجات المواطنين بين الشمال والجنوب على أن يؤجل فتح طريق مُريس ـ دمت ـ صنعاء في وقتٍ لاحقٍ عقب الاتفاق على ذلك، وكذلك السماح لِفِرَق الإغاثة الإنسانية بالعمل في مناطق التماس التي تشهد مواجهات مستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمتضررين وبما يضمن حمايتهم.

لكن يبدو أن المتضرّر الحقيقي من وراء خروقات مليشيات الحوثي هي المحافظات الشمالية التي تقبع تحت سيطرت المليشيات الحوثية والتي تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على البضائع القادمة من ميناء عدن وكذا السفر عبر مطار عدن الدولي.

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وفي سياق متصل، ذكرت مصادرٌ عسكريةٌ مطلعة بالقوَّات المُسَلَّحَة الجنوبيَّة غرب مديرية قعطبة لـ«لمركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» بأنَّ تراجع المليشيا عن موافقتها السابقة بفتح الطريق وإعاقة تنفيذ الاتفاق قد نسف كل الجهود الحثيثة للجنة الأممية والصليب الأحمر الدولي، وأكّدت المصادر أن المليشيات قامت بتفجير الجسور وزرع الألغام والعُبُوَّات المُمَوَّهة الناسفة في جانبي الطريق الذي تحت سيطرتها وأنها لم تقم بإزالة الألغام كما هو متفق.

من جانبه أكّد المتحدث الرسمي باسم جبهات محور الضالع فؤاد قائد جباري، لـ«لمركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» اليوم الأحد أنَّ نقاطنا الأمنية في محيط مدينة الفاخر الاستراتيجيَّة غرب مديرية قعطبة قامت بفتح الممرّات الآمنة من جانب واحد وتعتبر الطريق سالكة من جانبنا أمام المركبات والمارة إلى آخر نقطة تابعة لنا.

وأضاف: «إنَّ الطرف الآخر لا يزال يعرقل جهود فريق مكتب المبعوث الدولي الرامية لفتح الممرَّات الإنسانية ولا تزال هذه الممرَّات مقطوعة من جهة المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية جنوب محافظة إب اليمنيَّة حتى اللحظة بسبب تعنَّت المليشيات الحوثية وإصرارها على تحدّي الإرادة الأممية.

وفي نفس السياق، قال:" نحن التزمنا بما تمَّ التوافق عليه بيننا وبين مكتب المبعوث الأممي وعلى مكتب المبعوث التخاطب مع الطرف الآخر باعتباره المعرقل للاتفاق".

ونوّه إلى أنّ مصادرنا من عمق العدوّ تشير بأنَّ المليشيات الحوثية لا زالت تقوم بزراعة حقول الألغام حتَّى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت عشية زيارة وفد مكتب المبعوث الأممي في الطريق الغربية السالكة إلى مدينة الفاخر وهو ما يدل على إن هذه المليشيات تتعمد عرقلة كل مساعي الاتفاق وعدم فتح هذه الممرّات التي قامت هي بقطعها وتفجير جسور الطرقات وزرع الألغام فيها منذُ اليوم الأول للمعارك شمال وغرب محافظة الضالع.

وعبّر فؤاد جباري في ختام حديثه عن صدمته من حجم الأزمة الإنسانية التي تعانيها المناطق التي تقع تحت سيطرت المليشيات الحوثية جرّاء ما تفرضه المليشيات من حصار عليهم في ظروف إنسانية مأساوية.

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