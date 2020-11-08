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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استمرار الانفلات الأمني بإب .. مواطن ضحية عملية سطو مسلح جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
إب - الخليج 365
تعرض مواطن بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، لعملية سطو مسلح بجوار إحدى المدارس.
وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة مسلحين اعترضوا طريق المواطن سلطان نصاري بجوار مدرسة خالد وسط المدينة.
ولفتت إلى أن المليشيات نهبت ما بحوزة المواطن من هاتف محمول وأوراق مالية، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
وتعيش محافظة إب، انفلاتًا أمنيًا كبيرًا، حيث تنتشر في الشوارع العصابات المُسلحة، التي تمارس السرقة والابتزاز بحق المواطنين.
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