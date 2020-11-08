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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الأحمر الإماراتي يقهر الصعاب لإغاثة نازحي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
أشادت صحيفة "البيان" الإماراتية، في تقرير لها ، بتغلب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على العوائق التي تواجهها، في إطار تنفيذ خطتها الإنسانية بالساحل الغربي.
وأكدت الصحيفة، أن الهيئة عملت مؤخرًا على تسيير قوافل مساعدات إغاثية جديدة لمناطق بعيدة، والتي قهرت من خلالها الصعاب للوصول للنازحين فيها.
واعتبرت أن القوافل الإغاثية المتواصلة للنازحين من الحديدة خففت من معاناتهم، التي تضاعفت مؤخرًا بشكل كبير.
ولفتت إلى أن العيادات الطبية الإماراتية مستمرة في تقديم الخدمات الطبية لأهالي الساحل الغربي، وجميع القرى والمناطق النائية.
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