شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأسلمي: ما تقدمه الإمارات في جزيرة سقطرى عمل عظيم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد الناشط السياسي علي الأسلمي بما قدمته الإمارات لأهالي جزيرة سقطرى منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن، مؤكدًا أن الكهرباء أصبحت تعمل داخل الجزيرة طوال اليوم بفضل جهود أبناء الإمارات الجبارة.



وقال الأسلمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر""لا تشيلون هم قالها بو خالد لكل من يعيش على أرض الإمارات بداية جائحة كورونا واليوم يقولها عمليًا لأبناء سقطرى.. باخرة إماراتية تحمل آلاف أطنان مادة الديزل تصل الأرخبيل وقود لمحطات الكهرباء ... لأول مرة في تاريخ الجزيرة الكهرباء شغالة 24 ساعة، ما تقدمة الإمارات عمل عظيم شكرًا".

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