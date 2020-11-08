شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحداد: الجنوبيون سيحبطون ألاعيب الإخوان وسيقفون خلف الانتقالي حتى استعادة الوطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

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قال الناشط السياسي محمد سعيد باحداد، اليوم، إن شعب الجنوب أصبح أكثر وعيًا، مؤكدًا أنه سيقف خلف المجلس الانتقالي الجنوبي حتى استعادة الدولة الجنوبية.



وكتب باحداد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "شعب الجنوب أصبح أكثر وعيًا ويستطيع تمييز ما هو في صالحه وما هو ضده، وسيفشل كل الخطط وألاعيب تنظيم الإخوان الواهم في خلخلة النسيج الجنوبي".

وأضاف: "وسيقف الشعب إلى جانب القيادة التي فوضها للدفاع عن حقوقه واستعادة وطنه المسلوب المتمثل باستعادة الدولة الجنوبية. قادمون على وشك إعلان الحكومة".