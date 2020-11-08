مسهور يشيد بإغاثة ولي عهد أبو ظبي الإنسانية لأهالي سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

Advertisements سقطرى - الخليج 365

أشاد المحلل السياسي هاني مسهور، بمكرمة الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد ‏الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واستجابته الإنسانية لأهالي سقطرى وإغاثتهم بسفينة محملة ‏بالمشتقات النفطية.‏



وكتب مسهور تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "في استجابة لمناشدات الأهالي ‏في سقطرى، وصلت سفينة إماراتية محملة بالمشتقات النفطية لميناء سقطرى ضمن مكرمة سمو ‏سيدي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله لأرخببل سقطرى بتقديم المساعدات الإنسانية".‏

ومن الجدير بالذكر أن سفينة إماراتية، أفرغت شحنة من المشتقات النفطية، في ميناء حولاف، ‏بعد تصاعد أزمة حادة بالمحروقات أعاقت الحياة اليومية للمواطنين في سقطرى.‏