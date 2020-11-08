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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسهور يشيد بإغاثة ولي عهد أبو ظبي الإنسانية لأهالي سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
سقطرى - الخليج 365
أشاد المحلل السياسي هاني مسهور، بمكرمة الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واستجابته الإنسانية لأهالي سقطرى وإغاثتهم بسفينة محملة بالمشتقات النفطية.
وكتب مسهور تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "في استجابة لمناشدات الأهالي في سقطرى، وصلت سفينة إماراتية محملة بالمشتقات النفطية لميناء سقطرى ضمن مكرمة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله لأرخببل سقطرى بتقديم المساعدات الإنسانية".
ومن الجدير بالذكر أن سفينة إماراتية، أفرغت شحنة من المشتقات النفطية، في ميناء حولاف، بعد تصاعد أزمة حادة بالمحروقات أعاقت الحياة اليومية للمواطنين في سقطرى.
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