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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن عطية: جبهات الإخوان الموالية لقطر وتركيا تتفكك في شقرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
عدن - الخليج 365
أكد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، أن جماعة الإخوان الإرهابية الموالية لقطر وتركيا، والمهيمنة على ما تسمى بحكومة الشرعية، تحصد الفشل وجبهاتها تتفكك في شقرة.
وكتب بن عطية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "جبهات الإخوان بشقرة تتفكك، الرهوة يرفض توجيهات بن معيلي، العوبان غادر مصر والمحوري اشتبك مع رفاقه بعد أن حاولوا اغتياله ثم غادر الجبهة".
وأضاف: "نقطة دوفس تقبض على قائد معسكر عكد مصطفى مهدي متنكرا".
كما كشف "بن عطية" عن "قوات لعكب تنسحب إلى شبوة".
واختتم بهاشتاق: #عملاء_قطر_تركيا_يحصدون_الفشل
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