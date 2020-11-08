شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن عطية: جبهات الإخوان الموالية لقطر وتركيا تتفكك في شقرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

عدن - الخليج 365

أكد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، أن جماعة الإخوان الإرهابية الموالية ‏لقطر وتركيا، والمهيمنة على ما تسمى بحكومة الشرعية، تحصد الفشل وجبهاتها تتفكك في ‏شقرة.‏

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وكتب بن عطية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "جبهات الإخوان بشقرة تتفكك، ‏الرهوة يرفض توجيهات بن معيلي، العوبان غادر مصر والمحوري اشتبك مع رفاقه بعد أن ‏حاولوا اغتياله ثم غادر الجبهة".‏

وأضاف: "نقطة دوفس تقبض على قائد معسكر عكد مصطفى مهدي متنكرا".‏

كما كشف "بن عطية" عن "قوات لعكب تنسحب إلى شبوة".‏

واختتم بهاشتاق: #عملاء_قطر_تركيا_يحصدون_الفشل