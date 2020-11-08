شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفشال محاولة تسلل للمليشيات شمال قروض بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020 Advertisements الضالع - الخليج 365 أفشلت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية باتّجاه موقع الشهيد مروان العشوي والمواقع المجاورة شمال بلدة قروض.

وأوضحت مصادر مطلعة، بأنه "تمَّ التعامل مع العناصر المتسللة حسب قواعد الاشتباك وأجبروا على الفرار باتّجاه مواقعهم السابقة جنوبي بلدة حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء".

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