وكالات أممية: اليمن ضمن 4 دول تقترب من حافة المجاعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، إن اليمن ضمن أربع بلدان في العالم تقترب من حافة المجاعة. جاء ذلك، في تقرير الإنذار المبكر للنقاط الساخنة لانعدام الأمن الغذائي الحاد، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وأوضح التقرير أن ذلك ناتج عن مزيجا ساما من الصراع والتدهور الاقتصادي والظواهر المناخية المتطرفة وفيروس (كورونا ـ 19)الجائحة التي تدفع الناس إلى مرحلة الطوارئ لانعدام الأمن الغذائي. وحسب التقرير فإن البلدان الأخرى إلى جنب اليمن، هي دول بوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا معرضات لخطر المجاعة. وحذر التقرير من أن النزاعات المتصاعدة والصعوبات المتزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية قد تؤدي إلى خطر المجاعة. وأشار إلى تضافر عدة عوامل (النزاعات والتدهور الاقتصادي والوضع المناخي الشديد ووباء كوفيد-19) التي "تدفع السكان للغرق بشكل أكبر في مرحلة الطوارئ لانعدام الأمن الغذائي". وأكد التقرير أن هذه المناطق الأربع بعيدة كل البعد عن كونها حالات منعزلة، حيث "تظهر خارطة العالم أن معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد بلغت ذروات جديدة على مستوى العالم".



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