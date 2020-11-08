مقتل قيادي حوثي من إب بنيران القوات الحكومية في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

تعز - الخليج 365

قتل قيادي حوثي من أبناء محافظة إب بنيران قوات الجيش خلال معارك عنيفة شهدتها شمال مدينة تعز.



وقالت مصادر مطلعة إن القيادي الحوثي "وليد عبده حسن ابو لحوم" من أبناء مديرية المخادر شمال محافظة إب، قتل مع عدد من عناصر الحوثيين بجبهة الأربعين شمال مدينة تعز.

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وبحسب المصادر فإن القيادي "وليد عبده حسن" والذي يكنى "أبو خالد" ويحمل رتبة مقدم وعينته مليشيا الحوثي قائد فرع المنشآت بمحافظة تعز.

وأفادت المصادر أن عدد من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا بذات المعارك، بينهم عدد من مرافقي القيادي أبو لحوم.

وبحسب المصادر فإن من بين قتلى الحوثيين من مرافقي أبو لحوم "حمير صالح درهم الصباحي" و "محمد عبد الواحد عباد سيف النعيمي" ويدعى أبو صقر.

وشيعت الجماعة القيادي أبو لحوم الخميس مع آخرين في العاصمة صنعاء بتشيع كبير حضرته قيادات عليا. وجرى تشيعه مع مرافقيه الجمعة في أحد مقابر المليشيا غرب مدينة إب.