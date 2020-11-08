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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خمسة قتلى وجرحى في إب بخلاف على قطعة أرض وحريق هائل في مخزن تجاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
إب - الخليج 365
لقي مواطن مصرعه وأصيب أربعة آخرون بعضهم بحالة حرجة بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.
وقالت مصادر محلية إن خمسة قتلى وجرحى سقطوا بإحدى القرى بمنطقة "الربادي" بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، بخلافات حول قطعة أرض، بين أبناء عمومة، تطورت حد الإقتتال وسقوط قتلى وجرحى.
وأضافت المصادر ان القتيل يدعى "فهد أمين صالح أحمد" فيما أصيب "نصر آمين صالح أحمد" و "محمد أمين صالح أحمد" و "خليل عبدالملك صالح أحمد" والذي يتهم بقتل نجل إبن عمه الضحية "فهد أمين".
ونشر ناشطون مقطع فيديو يوضح حادثة القتل والعراك الذي حدث بين الطرفين ولاقت الحادثة إستياء واسع جراء الفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة، إضافة إلى غياب أي دور للقضاء الذي يعد سبب رئيسي لعدم البت في قضايا الخلافات والأراضي وهو ما يدفع الأهالي للجوء إلى السلاح وإستخدام القوة.
وفي حادثة أخرى، شب حريق هائل في أحد المخازن التابعة لأحد التجار بمنطقة مفرق جبلة جنوب مدينة إب.
وقال شهود عيان إن الحريق كان كبيرا واستمر لساعات وتسبب بخسائر مادية كبيرة، وسط غياب أي دور للجهات المعنية في الدفاع المدني والخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وانتقد ناشطون بشكل كبير الدفاع المدني الخاضع لسيطرة المليشيا، والذي حضر في نهاية الحريق وليس لديه أدوات الإطفاء، وأحضر ماء بدون "رغوة" إطفاء وتسبب بخسائر حيث تم رش تلك المياه على المخازن التي لم يصل إليها الحريق، في الوقت الذي بذل أهالي الحي ومواطنون جهود جبارة لإخماد الحريق.
وفي حادثة ثالثة، تعرض شاب لعملية سطو مسلح من قبل ثلاثة مسلحين تقطعوا للشاب سلطان نصاري، بجوار مدرسة خالد بمديرية المشنة بمدينة إب.
وأفادت مصادر محلية أن المسلحين نهبوا ما بحوزته من هاتف وممتلكات شخصية وأوراق مالية، وسط تكرار حوادث التقطع والنهب والسطو على المواطنين بمختلف مديريات المحافظة، في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة.
وفي ما يتعلق بالانتهاكات، أقدمت مليشيا الحوثي على خطف إثنين من المواطنين واقتادتهما إلى سجونها بمدينة إب.
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