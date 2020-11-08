وكيل محافظة الجوف: السياسة الامريكية عدوانية مهما اختلفت إداراتها وامتلاك اليمنيين لقضية تمنحهم الانتصارات العظيمة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف

أكد الشيخ فهد بن حمود ابو راس وكيل محافظة الجوف أن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية، هي ترجمة لامتلاك الشعب اليمني قضية يقاتل من أجلها كون صاحب القضية هو من ينتصر، ومن جهه أخرى بفضل حنكة القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد العلم عبدالملك بن بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس السياسي الأعلى وكل المخلصين في هذا البلد.

وقال وكيل محافظة الجوف “ظل العالم خلال الايام الماضية يتابع باهتمام الانتخابات الرئاسية الامريكية، والتي تمخضت بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن وانتهاء وطي صفحة المجرم العالمي دونالد ترامب، ونحن في اليمن ندرك تماماً مهما تغيرت الإدارات الأمريكية إلا أنها لن تغادر استراتيجيتها لتحقيق مصالحها التي تتم في معظمها على طريق تدمير بلدان وإنهاك شعوب وما حدث في دول المنطقة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي في العراق وافغانستان وما زال حتى اللحظة في عدد من الدول ومنها اليمن وسوريا والعراق وغيرها لخير دليل على ذلك، سواء كان الرئيس من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي وإن اختلفت الطرق والأساليب”.

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وأضاف “إذا كان الرئيس الامريكي الجديد وعبر مسؤولين في حملته الانتخابية يحاول أن يدغدغ عواطف السذج بأن إيقاف الحرب على اليمن من أولوياته، نذكره بأن إعلان بدء العدوان كان من واشنطن بإشراف الرئيس الديمقراطي باراك أوباما فجر الـ 26 من مارس 2015، والإدارات الامريكية المتعاقبة لا يهمها سلام وأمن بلد بقدر ما تعمل لمصالحها أياً كان خسائر وحجم الدمار في عدد من البلدان، طبعاً كل ذلك يحدث على اليمن وعدد من دول المنطقة بتمويل ورعاية من الأنظمة الخليجية وفي مقدمتها النظامين السعودي والإماراتي”.

وقال ابو راس بإن على الشعب اليمني المزيد من الثبات والتحشيد الى الجبهات، وألا يركن أو يصدق مثل تلك العبارات التي لم تعد تنطلي على أحد، وأن الصمود والثبات في مختلف جبهات العزة والكرامة هو الخيار الوحيد والمصير الدائم للشعب اليمني حتى يتحقق النصر المؤزر والنهائي بإذن الله.

وطالب وكيل محافظة الجوف كافة الشعب اليمني الاصطفاف الكامل وبكل فخر واعتزاز مع قائد الثورة السيد العلم عبدالملك بن بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية وتعزيز قوة الجبهة الداخلية لتعزيز الانتصارات العظيمة والاسطورية التي يحقهها رجال الرجال في مختلف ميادين وجبهات العزة والكرامة.