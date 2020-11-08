إصابة 8 مدنيين بجروح بعضها خطيرة في قصف لمليشيات الحوثي في تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب 8 مدنيين بجروح، في قصف لمليشيات الحوثي استهدف أحياء سكنية في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن. وقصفت مليشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في تلتي السلال وسوفتيل بالأسلحة الثقيلة الأحياء السكنية في منطقتي جبل جرة ووادي القاضي (شمال) وسوق الأشبط (شرق). وقال مصدر طبي إن القصف الذي استهدف حي سوق الأشبط أسفر عن إصابة 8 مدنيين بينهم أطفال..مشيراً إلى أن حالة بعض المصابين خطيرة. ومنذ منتصف أكتوبر الماضي وحتى مطلع الشهر الجاري، قُتل وأصيب أكثر من 25 مدنيًا بينهم 15 طفلا جراء قصف المليشيات، للأحياء الشمالية والشرقية في المدينة، وفقا للجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.



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