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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات جديدة بين فارس الحباري ومسلحين في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
صنعاء - الخليج 365
اندلعت اشتباكات مسلحة جديدة بين محافظ ريمة الحوثي فارس الحباري ومسلحين آخرين في صنعاء.
وكان فارس الحباري قد كشف عن استهداف ممنهج له من عدة قيادات حوثية على رأسهم معمر هراش مدير شرطة الحوثي في أمانة العاصمة وجمعان وتجاهل تام له ولشكاويه من قبل المشاط ومحمد علي الحوثي وعبدالكريم الحوثي.
واندلعت الاشتباكات مجددا الجمعة في إطار الصراعات بين أجنحة الحوثي في صنعاء وعدة محافظات.
وتوعد الحباري في لقاء له قبل أسبوع مع قناة الهوية الحوثية بأنه لن يسكت عن إهانته وتهميشه و نهبه بعد أن خدم مليشيا الحوثي بالدم والمال والولاء والتبعية لعبدالملك الحوثي.
وقتل 5 أشخاص وفقا لوسائل إعلام محلية في أحدث اشتباكات جرت أمس الجمعة، وقالت تلك الوسائل إنها تدور على أراض متنازع عليها.
وشكى الحباري من أن مشايخ الحوثي في أرحب تجاهلوه وتركوه وحيدا.
ومثل الطرف الآخر الذي اشتبك مع الحباري في هذه الجولة في هذه الجولة من الصراعات بين فصائل الحوثي بيت المرح وأبوعريج من أرحب.
وتزايدت حالة التصفيات للمشكوك بولائهم في صنعاء بعد وصول حسن أيرلو القيادي في الحرس الثوري الإيراني المعين من طهران سفيرا لها في صنعاء.
وشهد الشهر الماضي حالة من الصراع الشديد بين قيادات في مليشيا الحوثي وفارس الحباري، ووصفه أبو علي الحاكم القيادي في مليشيا الحوثي بأنه جبان ومتخاذل، ودعا الحباري أنصاره من القبائل في أرحب للاجتماع ولم يسفر شيء عن ذلك الاجتماع وفقا لتقارير تحدثت عن الصراع في ذلك الوقت.
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