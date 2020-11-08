شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحرير مواقع "مهمة" وقتل وإصابة عشرات الحوثيين شمالي الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت القوات الحكومية عن انتزاع مواقع مهمة من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية خب والشعف، شمالي محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن). ونقل موقع "سبتمبر نت" عن قائد عسكري قوله، إن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت من مواقع مهمة غربي معسكر الخنجر، من بينها قرية الأشراع". وأوضح المصدر، أن قوات القوات الحكومية أصبحت على مشارف "شعب الراهنة" القريب من سوق الثلوث المحوري، وهو ما يعد السيطرة نارياً على مواقع أخرى تتبع المليشيا الحوثية. وأكد سقوط العشرات من المليشيات بين قتلى وجرحى إثر المعارك الشرسة، التي ما تزال محتدمة، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها. في سياق متصل نفذت قوات الجيش كمينا محكما استهدف مجموعة من عناصر المليشيا المتمردة، شرق بئر المرازيق في المحافظة ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، وتدمير عربة تابعة لهاوفقا للمصدر. وترابط القوات الحكومية شرقي بئر المرازيق على تخوم مدينة الحزم مركز المحافظة، والذي وصلت إليه بعد التحام عدة محاور، وبعد أن أوقفت المليشيات الحوثية التي أصبحت في موقع الدفاع عن مواقعها.

