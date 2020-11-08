القوات الحكومية تخوض معارك مستمرة ضد المليشيات وتكبّدها خسائر فادحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

صنعاء - الخليج 365

تخوض القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لليوم الثالث على التوالي، على امتداد الجبهات القتالية في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.



وتمكنت قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة من كسر عدد من الهجمات الانتحارية التي شنتها المليشيات الحوثية لتحقيق أي تقدم بإتجاه مواقع الجيش، تكبدت خلالها المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.

Advertisements

وقالت مصادر عسكرية وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت، اليوم، تعزيزات وتجمعات للمليشيات في مواقع متفرقة بجبهات مديرية نهم، وأسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيات وإحراق ثلاثة أطقم قتالية بعتادها.

وأضافت المصادر أن أبطال الجيش تمكنوا من إسقاط 4 طائرات مسيرة تابعة للمليشيات.

وأكدت المصادر بأن المليشيات الحوثية تعيش حاله من التخبط والانهيار نتيجة الخسائر البشرية التي تتكبدها، وتولي الفرار تحت ضربات أبطال الجيش والمقاومة الشعبية تاركة خلفها جثث قتلاها وأسلحتها.