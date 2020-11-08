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مدير الحزام الأمني بسقطرى: حزب الإصلاح أراد جر الجزيرة للفتن.. ونجحنا وقف أي عبث بالأمن

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سيد مصطفي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

مدير الحزام الأمني بسقطرى: حزب الإصلاح أراد جر الجزيرة للفتن.. ونجحنا وقف أي عبث بالأمن

سيد مصطفي

كشف قائد الحزام الأمني في سقطرى، العميد عصام الشيزابي، أن للحزام الأمني دور  أمني هام  في أمن  واستقرار سقطرى وتم عمل كبير في المهام الأمنية، مبينًا أن الحزام الأمني كان له دور بالجزيرة وخاصة في مواجهته للإخوان بالمحافظة  

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 وأكد  الشيزابي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنقات الحزام الأمني قامت بخطط، لتأمين سقطرى من ايه عبث أمني أو أعمال تخريب، مشيرًا إلى أن لأبناء سقطرى وقيدتها   حس امني، ووعي، شديد من المحاولات في، جر أبناء سقطرى للفتن وتم إدراك تلك المخططات الخارجية وللأسف  التي يديرها بعض من الإخوان في حزب.

 

وأضاف  قائد الحزام الأمني في سقطرى، أن حزب الإصلاح أرادوا جر جزيرة سقطرى لهذه  الفتن لكن بفضل الله تم بفضل وقيادتهم أدركوا ذلك، ونجحوا  في وقف إستدراج سقطرى لهذا الفخ    

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