شكرا لقرائتكم خبر عن أبنة الفنانة ’’أصالة نصري’’ تصدم الجميع بأطلالة فاضحة .. شاهد (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - تعرضت شام الذهبي نجلة المطربة السورية أصالة نصري لإنتقادات حادة بعد نشرها صورة جديدة لها على موقع " إنستجرام " .

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وظهرت " شام " وهي ترتدي ملابس أنيقة وبسيطة لكن رآها الكثيرون أنها أكبر من سنها خاصةً مع إرتدائها النظارة العريضة .

وقالت لها إحدى المتابعات :شام ليش لبسك اكبر من عمرك؟ ، و"شامو بحبك بس غيري اللوك ده مو حلو كأنه للعواجيز ، وقالت أخرى " أبلة نظيرة الجميلة " ، وغيرها من التعليقات ، في حين أبدى آخرون إعجابهم بذوقها .

وكانت شام قد انفصلت عن خطيبها الطبيب المصري المختص في الليزر والتجميل قبل نحو شهر بعد مضي فترة وجيزة على الخطوبة .