شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع نجم باب الحارة الملقب بـ’’النمس’’ والحزن يخيم على البيوت العربية .. شاهد آخر كلماته؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - فجع الموت الممثيل السوري الشهير، مصطفى الخاني، الملقب بالنمس، بوفاة ثلاثة من أعمامه في شهر واحد.

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نعى نجم مسلسل باب الحارة الممثل السوري مصطفى الخاني في حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام وفاة ثلاثة من اعمامه في دمشق اليوم دفعة واحدة خلال شهر واحد و عبر الخاني عن حزنه العميق على الم فقده و مصابه بكلمات مؤثرة و نال الكثير من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التعليقات التي تركها وملائه في الوسط الفني و جمهوره العريض و قال :

“لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثلاثة من أعمامي أخوة أبي يرحلون في شهر واحد ،

بعد أقل من اسبوع من وفاة عمي رضوان ، العم عبد اللطيف الخاني أبو عامر ألف رحمة لروحك الطيبة.

وأضاف: عندما تقف أمام صدمة الموت ، في لحظة وفاة أشخاص تحبهم ، ومواراتهم أمام أعينك تحت التراب ، وأنت تعلم يقيناً أنه سيأتي ذلك اليوم وسيضعونك تحت التراب ويذهب الجميع لتبقَ وحيداً … حينها لن يبقَ لك إلا عملك الجيد والمحبة التي زرعتها بين الناس … ازرعوا المحبة ما استطعتم … فعندما يقف المرء أمام هكذا لحظات يدرك جيداً مدى سخافة ما نختلف جميعاً من أجله ، ومدى صغر ما نركض لاهثين كل عمرنا لتحقيقه .



واختتم قائلا: إنا لله و إنا إليه لراجعون ،

أعمامي الكرام لكم الرحمة ولذكراكم المجد وعلى روحكم السلام ”.

و كان نجم باب الحارة الملقب بالنمس في شخصيته الشهيرة التي تقمصها في العمل بأجزائه من اخراج بسام الملا قد نعى وفاة عمه الأول رضوان منذ 4 ايام لينعي البوم رحيل عمه الآخر عبد اللطيف