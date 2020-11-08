شكرا لبحثكم عن خبر على طريق انعقاد المؤتمر الشبابي الحضرمي الأول..اللجنة التحضيرية الرئيسية تعقد لقائها الاول في مديرية بروم ميفع وتشكل لجان أولية بالمديرية: والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا- بروم ميفع - خاص/ مجاهد الحيقي

عقد مساء اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020م في مديرية بروم ميفع اللقاء التشاوري الأول لتشكيل لجان أولية من أبناء المديرية للإعداد والتحضير لإنعقاد المؤتمر الشبابي الحضرمي الأول.

وفي مستهل اللقاء الذي بدأ بأيات من الذكر الحكيم ألقى الاستاذ / محمد بامطروح منسق اللقاء بمديرية بروم ميفع كلمة مقتضبة رحب فيها بالحضور، مشيراً خلال كلمتة بأن أبناء مديرية بروم لن يكونوا ألا جزءًا لا يتجزأ لهذا المشروع الوطني الشبابي الحضرمي العظيم وغير مرتهن لأي جهه تحمل أجندات معادية لحضرموت.

ومن جانبه ألقى عضو لجنة الإتصال والتواصل الرئيسية الأستاذ / مروان الخلاقي كلمة مختصره عرف من خلالها عن فكرة المؤتمر بشكل موسع، وعن الهدف من تشكيل اللجان بالمديرية والذي يعد بمثابة همزة وصل بين المنطقة والمديريات الأخرى للإنطلاق نحو تحقيق الهدف المنشود ألا وهو عقد مؤتمر حضرمي شبابي يحتوي الجميع، شاكراً أبناء المديرية على تلبية الدعوة وتفاعلهم مع الفكرة.

من جانب آخر أوضح الأستاذ / شاكر بن داؤود عضو اللجنة الأشرافية الرئيسية بأن المؤتمر سيكون محل إجماع غير متأثر بالتقلبات السياسية ملبياً لكافة تطلعات الشباب وتحقيقها لعل أبرزها: إيجاد كيان شبابي حضرمي شامل مستقل بذاته غير مرتهن لأي جهة لكي يؤدي المهام المناطة به، وكذا تمكين الشباب وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع بمختلف تخصصاتهم وتطلعاتهم، وايضاً إيجاد أرضية مستقبلية صلبة يرتكز عليها الحضارم ويتمسكوا بها بحيث تصبح محل إجماع.

وفي ذات السياق أكد عضو اللجنة التحضيرية الرئيسية الاستاذة / يسرى عبدالله بأن هذا المؤتمر سيحضى بمشاركة فعالة للمرأة الحضرمية في مختلف المجالات، شاكراً في ختام كلمتة أبناء بروم ميفع على إعطاء مساحة للمرأة لتكون شريكة أخيها الشاب للنهوض بحضرموت.

وبدوره شرح مستشار اللجنة التحضيرية الرئيسية الاستاذ / محمد الحضرمي في كلمتة المستفيضة البرامج والأهداف والمقترحات والروى لهذا المشروع الوطني الحضرمي الخالص، مشدداً وموكداً أن هذا الصوت الحضرمي سيصل إلى كل بيت وقرية ومديرية بمحافظة حضرموت.

يأتي هذا اللقاء ضمن خطة النزولات التي تنفذها اللجنة التحضيرية في مديريات حضرموت لتشكيل لجان أولية تمهيدية في تلك المناطق للتحضير لعقد مؤتمر شبابي حضرمي موسع يضم جميع الاطياف والمكونات في المحافظة من دون استثناء اي أطراف او مكونات.

وفي ختام اللقاء اتفق الحاضرون بالتشاور على أن يتم تشكيل اللجان في المديرية كالآتي:

1- اللجنة الإشرافية وتضم كلاً من: محمد علي بامطروح _ سالم سعيد باداكي.

2- لجنة الإتصال والتواصل تضم كلاً من: يسلم مبروك بن رمضان _ علي عبود باقروان _ يسلم صالح العولقي _ سيما يسلم بن جمه.

3- اللجنة الاولية لصياغة الوثائق وتضم كلاً من: خالد علي باعلي _ عوض محمد بوست _ وحيد سالم الدلو بانجوه.

4- اللجنة الاعلامية وتضم كلاً من: صبري سعيد باداكي _ رشاد عوض بن فرج _ احمد عوض جرعول.

5- اللجنة المالية: سعيد عوض بامطروح _ محمد فضل باعساس _ يسلم عوض العبيد.

كما اتفق الحاضرون على أن تعيين محمد باحميل عضو في اللجنة الإعلامية باللجنة التحضيرية الرئيسية بالمحافظة.

حضر اللقاء أعضاء اللجنة التحضيرية الرئيسية الاستاذ سالم باعلوي، والأستاذ أنيس حبيشان، والأستاذ سميير الكثيري،والصحفي مجاهد الحيقي.