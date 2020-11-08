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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة امرأة مسنة بشظايا مقذوف حوثي على أحياء الجريبة في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
أصيبت امرأة مسنّة، بشظايا مقذوف هاون، إثر قصف مليشيات شنته مليشيات الحوثي على القرى السكنية في منطقة الجريبة بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.
وتعرضت المسنّة (جرادة محبش درويش) لإصابة بشظايا مقذوف هاون حوثي في قدمها اليمنى أثناء تواجدها بجانب منزلها في منطقة الجريبة وفقًا لما ذكرته مصادر مقربة من المصابة.
وذكرت المصادر، أنهم يتعرضون لقصف واستهداف من مليشيات الحوثي بسلاح م.ط 23 وعيار 14,5 بشكل يومي، ليلًا ونهارًا. ونقلت المسنّة فور إصابتها إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
وجاءت هذه الجريمة بعد يوم من قصف صاروخي حوثي على الأحياء السكنية في حي المنطر بمديرية الحوك، أسفر عن تدمير ثلاثة منازل بشكل كامل.
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