مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالفازة بالتحيتا جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، القرى السكنية في منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي أطلقت عدد من قذائف الهاون وقذائف آر بي جي، في الوقت نفسه فتحت نيران أسلحتها الرشاشة.

وأضافت المصادر، أن القصف والاستهداف سبب خوفًا وذعرًا في أوساط الأهالي، وعطل حركة تنقلهم وأعمالهم.

وأصيبت امرأة مسنّة في منطقة الجريبة بمديرية الدريهمي، في وقت سابق، جراء قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي على القرى السكنية، لتضاف هذه الجرائم إلى سجل المليشيات الحافل بالجرائم.