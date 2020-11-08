- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالفازة بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، القرى السكنية في منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي أطلقت عدد من قذائف الهاون وقذائف آر بي جي، في الوقت نفسه فتحت نيران أسلحتها الرشاشة.
وأضافت المصادر، أن القصف والاستهداف سبب خوفًا وذعرًا في أوساط الأهالي، وعطل حركة تنقلهم وأعمالهم.
وأصيبت امرأة مسنّة في منطقة الجريبة بمديرية الدريهمي، في وقت سابق، جراء قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي على القرى السكنية، لتضاف هذه الجرائم إلى سجل المليشيات الحافل بالجرائم.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالفازة بالتحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.