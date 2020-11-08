وفد من ألوية العمالقة يحضر تحكيم المحولي وقبائل الصبيحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020 لحج - الخليج 365 حضر وفدا من قيادة ألوية العمالقة لتمثيل قوات العمالقة وقائدها العميد عبد الرحمن ابو زرعة المحرمي في محضر تحكيم المجلس الانتقالي الجنوبي لنائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي في حادثة اقتحام منزله في العاصمة عدن.

وتوافد الحاضرين من مختلف المحافظات الجنوبية وسط حضور كبير للقيادات العسكرية والمشائخ وقيادة السلطة المحلية في محافظة لحج وقيادات المقاومة الجنوبية وقوات العاصفة والدعم والإسناد والحزام الأمني. وثمن قائد ألوية العمالقه تجاوب الجميع وحرصهم على إرساء دعائم الإخاء والتسامح والتصالح وتجاوز الأخطاء والخلافات البينية. وأشاد المحرمي، بموقف الوزير المحولي وقبائل الصبيحة المتمثل في العفو والصفح حفاضاً على النسيج الإجتماعي وتوحيد الصف لخدمة الصالح العام.

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