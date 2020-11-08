شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكاديمي بجامعة عدن: النخبة الحضرمية قامت باستئصال بؤرة الإرهاب نهائيًا من حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

الشحات غريب

قال الدكتور عبد الحكيم محمد العراشي أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية المشارك بجامعة عدن من المعلوم أن قوات النخبة الحضرمية تأسست بقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي والمحافظ البحسني، وكان ذلك قبل أربع سنوات، .



وأضاف بأن هذه القوات قوات نظامية تابعة للحكومة الشرعية والجيش الوطني، لهذا فأن ما جاء بوصف وزير الخارجية للنخبة الحضرمية بالمليشيات، ليس بذلك الوصف الذي يمكن أن نختلق له العذر، أو نصطنع له المبرر، فمنصبه في الحكومة وصفة تمثيله، تدل على أنه أراد بذلك غرض في نفس يعقوب.

وعن دور النخبة الحضرمية في مكافحة الإرهاب قال مما لا شك فيه أن النخبة الحضرمية كان لها الدور الكبير في مكافحة الإرهاب في حضرموت، فقد قامت النخبة الحضرمية باستئصال بؤرة الإرهاب نهائيًا من حضرموت، وذلك عبر عدة عمليات عسكرية مثل عملية الفيصل التي بواسطتها تم استعادة مديرية دوعن ، وعملية جبال السود شمال مناطق حضرموت، وعملية وادي المسيني، وغيرها من العمليات.