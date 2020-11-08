شاهد.. حديث للواء أحمد بن بريك يكشف عن الدور الكبير في تأسيس النخبة الحضرمية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

الخليج 365

قال اللواء أحمد بن بريك في حديث لقناة الغد المشرق، إن جغرافية محافظة حضرموت كمساحة كبيرة جداً وقال لو جمعناها وجمعنا 15 محافظة ستكون مطابقة لنفس المحافظة من المساحة.



وأشار بأنه كان ملحق عسكري في مصر وتم تعيينه عام 2013، وكان مسؤول عن الجانب العسكري ممثلاُ عن الحكومة اليمنية داخل جمهورية مصر العربية، حيث قام المشير الرئيس عبدربه منصور هادي ومعه رئيس الوزراء خالد بحاح وقاموا بالاتصال به وابلغوه بأنه سيكون محافظ لمحافظة حضرموت، قائلاً كنت أبرر بأن هناك موجودين، مؤكداً بأن خوض تجربة لقيادة عسكرية في آن واحد وتصفية القاعدة مسؤلية كبيرة.

وأكد بن بريك بأن ينتمي للمحافظة وعسكري وعلى دراية بالبيئة والتشكيلات التي قام التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وهي النخبة الحضرمية والمنتميين إلي قبائل حضرموت، حيث تقدم بخبرته كيف تكون التشكيلات بالتنسيق بين السعودية والإمارات والتخطيط والاستطلاع الدقيق وهو الوصفة الآن الدقيقة.

وأشاد بن بريك بالنخبة الحضرمية التي هي من نفس حضرموت وهي التي تقوم بالعمليات العسكرية والبيئة الحاضنة للنخبة الحضرمية كانت قوية وتم اعداد خطة شاملة من التخطيط والتدريب والاستطلاع ودراسة الأرض والإعداد النفسي للمقاتلين.

وأشاد بقوات النخبة الحضرمية قائلاً بأن حضرموت اليوم ليس كالأمس حيث حضرموت اليوم لديها قوات تشعل نفوسهم إرداة قوية لإعادة الوضع دائما بحضرموت بحضارته وكل شىء ولن تعود حضرموت مثل ما كانت قبل تنظيم القاعدة.