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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : ترامب لأول مرة يقبل بنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)





لأول مرة الرئيس الأمريكي ترامب يعلنها بكل صراحة ووضوح قبوله بنتيجة الإنتخابات الامريكية. التي كانت من أشد المعارك الإنتخابية للرئاسة التي تشهدها الولايات المتحدة في التاريخ الحديث. ومن المرات القليلة التي تتأخر بها نتيجة الإنتخبات لما بعد يوم الإنتخبات المقرر. فقد إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي. ظهر فيه الرئيس الأمريكي ترامب في إحدى التجمعات مع مجموعة من انصاره. وقد أعلن فيها قبوله بنتيجة الإنتخابات الامريكية. السؤال الذي لطالما تم طرحه عليه ولم يجاوبه بوضوح. في الفيدو الذي إنتشر. ترامب وضع شرطا أساسيا لقبوله بالنتيجة، وموافقته عليها. الشرط هو أن يكون هو الفائز بها فقط في هذه الحالة سيقبلها بكل حب وترحاب. كما ظهر في الفيديو المترجم.



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