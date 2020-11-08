شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – ابنة عمرو دياب تكشف عن حبيبها بأجرأ ظهور بينهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، عن حبيبها بصور أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت بالمايوه بينما بدا على الشاب أنه ليس مصريا.

كنزي نشرت الصورعبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وتبدو الصور للثنائي من على ظهر مركب صغير وداخل جزيرة علما أن كنزي متواجدة حاليا في مصر وكشفت عن زيارتها لشارع خان الخليلي الشهير.

الصورة ظهرت فيها كنزي مع شاب أسمر يتبادلان نظرات الإعجاب، علقت عليها قائلة: “Love You – بحبك”، وفي صورة أخرى ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، وسبق أن نشرت كنزي صورة لنفس الشاب من رحلة سفارى دون أية تعليقات.

الشاب صاحب الصورة شخص إنجليزي الجنسية، ويُدعي جوش ميلر اوبراين، وهو مسيحي الديانة، يقيم في لندن، وقام بالتعليق على صورته معهاا قائلًا لها بالإنجليزية: «أحبك»، لترد عليه الأخيرة: «أنا أكثر»، لتؤكد وجود علاقة حب تجمعهما.

كنزي البالغة من العمر 20 عاما وصلت إلى القاهرة ولكنها لم تظهر برفقة والدتها زينة عاشور حتى الآن، كما لم تنشر أية صورة تجمعها بوالدها النجم عمرو دياب.