شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال – الظهور الأول لبنت الفنانة ندى بسيوني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عدة صور لابنة الفنانة ندى بسيوني، وذلك في أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لما جاء في الصور التي كانت قد نشرتها الفنانة الكبيرة ندى بسيوني مع ابنتها الوحيدة «مايا»، حيث كانت الفنانة نشرت تلك الصورة أثناء احتفالها بتخرج ابنتها في الجامعة الأمريكية.

وما لا يعرفه البعض عن حياة الفنانة المتألقة ندى بسيوني أنها تزوجت وهي مازالت طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية من أستاذها الفنان والأستاذ الأكاديمي الراحل سناء شافع وأنجبت منه ابنتها الوحيدة «مايا»، وهي خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

إلا أن العلاقة لم تستمر طويلا وانفصل عنها الفنان الراحل سناء شافع الذي تزوج 9 مرات. حيث كان قد صرح أنه يتواصل مع طليقته ندى، بالإضافة الى عمله معها في مسلسل «أريد رجلا»، حيث كان يقوم بدور شقيقها.

ثم ارتبطت «بسيوني» بعد ذلك بالمخرج السينمائي شريف يحيى، ولكن الزيجة لم تستمر طويلًا بسبب وفاته، عدد كبير من جمهور ومتابعين ندى بسيوني أبدوا اعجابهم بصورتها مع ابنتها، كما لاحظوا التشابه الكبير بينهما.